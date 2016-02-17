بالصور.."قعيد" يلهم الأصحاء.. مهندس تحدى المرض بساق فيل وزنها 100 كيلو

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على إحدى الحالات المرضية الملهمة والمحفزة، بطلها شاب هندى يدعى آرون رازاسنيج، 34 عاما، حيث أصيبت ساقه اليمنى بتضخم وتورم شديد، حتى أصبح وزنها 100 كجم، وهى تقريبا فى نفس حجم ساق الفيل الصغير، وهى تبلغ 5 أضعاف حجم ساق الإنسان الطبيعى.

وكشف التقرير أن الرجل الهندى أصيب بهذا المرض النادر نتيجة خلل غامض فى جيناته، وتسبب فى عجزه عن الحركة وفى حاجة دائمة لكرسى متحرك، وأصيب بهذه الحالة المرضية النادرة منذ ولادته، وأصيب فى كلتا ساقيه إلا أن الرجل اليمنى كانت الأكثر تضررا.

وعلى الرغم من خضوعه للعلاج الطبيعى وتناول الكثير من الأدوية للحد من الآلام والتورم فى ساقيه، إلا أنها كانت غير كافية لعلاج المرض الذى لم يتم التوصل إلى علاج نهائى له حتى الآن.

المثير للدهشة أن إعاقة آرون لم تعوقه عن بلوغ آماله وتطلعاته وتحقيق التفوق فى حياته الأكاديمية، حيث التحق بكلية الهندسة على الرغم من أنها تبعد عن منزله أكثر من 800 كم، والتحق بعدد من الوظائف إلا أن حالته المرضية جعلته عاجزا عن استكمالها.

لم يفقد الأمل، ويسعى آرون حاليا بقوة لإنشاء شركته الخاصة فى مجال البرمجة، ويتخذ ستيف جوبز، مؤسس شركة آبل، مثلا أعلى له، ويتمنى أن يسير على دربه.

وأضاف آرون أن إعاقته جعلت منه شخصا أقوى ويأمل أن تساعده على تحقيق النجاح فى عمله، مؤكداً أنه مؤمن جدا بقدراته ويكرس حياته كلها بنسبة 100% لتحقيق أحلامه.

واختتم الشاب الهندى رواية قصته الرائعة، والتى ضربت أروع المثل للأشخاص الأصحاء بألا يفقدوا الأمل أبدا، مشيرا أنه يحلم بأن يخرج إلى الشارع ليشم الهواء الطلق ويستمتع بمقابلة الناس، وما زال يحلم باكتشاف علاج جديد لحالته المرضية ولن يفقد الأمل أبدا.

>



>