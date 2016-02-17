بالصور.. وصول جثمان هيكل لمقابر العائلة بمصر الجديدة.. وصباحى يشارك بالجنازة

وصل منذ قليل جثمان الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل إلى مقابر العائلة بمصر الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية.

ورافق تشييع الجنازة عدد كبير من الشخصيات السياسية والكتاب الصحفيين، كما شارك فى تشييع الجنازة لمثواها الأخير حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، فيما أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن باقة ورد على قبره.

- مصطفى حجازى ومحمود كبيش يصلان مسجد الحسين لتشييع جثمان "هيكل"

- عبد الحكيم عبد الناصر وعمرو الشوبكى يصلان مسجد الحسين لتشييع جثمان هيكل

- الإعلام الإيرانى ينعى هيكل وينشر صورا نادرة له مع الخمينى

- دار الإفتاء تنعى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل

- ممدوح عباس ناعيا حسنين هيكل: "كان يعبر عن ضمير الشعب المصرى‎"

- الأمن تمنع دخول كاميرات الصحفيين والقنوات الفضائية لمسجد الحسين‎

- نبيل العربى ولميس الحديدى يصلان مسجد الحسين لتشيع جثمان حسنين هيكل‎

- معارك هيكل بين الصحافة والسياسة.. اشتبك مع مصطفى أمين وكشف عن وثائق تتهمه بالعمالة لأمريكا.. وخاض اشتباكًا صحفيًا مع موسى صبرى.. و"السادات" تحفظ عليه ضمن اعتقالات 1981.. وفجر قضية التوريث ضد مبارك

- جمال فهمى: هيكل يدفن بمصر الجديدة.. وننشر الصور الأولى للمقبرة

- عصام الأمير ينعى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل

- الإعلام فقد هيكله.. مواقع التواصل تتشح بالسواد لرحيل محمد حسنين هيكل.. شخصيات عامة وإعلامية تنعيه.. خالد صلاح: اللهم اغفر له.. رامى رضوان: كان موسوعة تسير على قدمين.. ويؤكدون: مصر فقدت صندوقها الأسود

- حكمدار العاصمة يتفقد محيط مسجد الحسين‎

- بالفيديو..وصول جثمان "حسنين هيكل" لمسجد الحسين لصلاة الجنازة

- البرلمان ينعى رحيل "حسنين هيكل".. وكيل المجلس: مصر فقدت كاتباً عظيما لن يتكرر.. ووزير الإعلام الأسبق: كان يتنبأ بالمستقبل.. وفد من الإعلاميين البرلمانين يشاركون فى العزاء.. وبكرى: فقدنا قيمة إنسانية

- جابر عصفور : بموت "هيكل" فقدنا هرما آخر من أهرامات مصر

- بالصور.. جمال فهمى: "هيكل" سيبقى مرشدا ومعلما لنا

- ورحل أستاذ الصحافة.. الصحفيون ينعون "هيكل".. النقيب: مفكر وسياسى وقيمة وطنية كبيرة وقلمه وصل إلى العالمية.. سكينة فؤاد: لا يمكن أن نذكر الصحافة دونه.. أحمد النجار:الراحل هو الرمز الأعظم لمؤسسة الأهرام

- زويل ناعيا هيكل وغالى : مصر فقدت قامات فارقة فى تاريخها

- السيسى ينعى هيكل ويعزى أسرته وتلاميذه ومحبيه.. ويؤكد: مصر فقدت اليوم علمًا صحفيًا أسس مدرسة متميزة.. وأثرى الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية.. وسيظل خير معلم لأجيال من الصحفيين

- بالصور.. جثمان هيكل يغادر منزله متجها لـ"الحسين"

- دار الكتب والوثائق تنعى " هيكل" وتصفه بأهم صحفى فى تاريخ الوطن العربى

- عبد الناصر وهيكل.. قصة الزعيم والمفكر.. الأستاذ تعرف على الرئيس الراحل خلال حرب فلسطين.. ونصح الضباط الأحرار بعدم الاستسلام لقرار الملك بحل ناديهم.. وقرار تعيينه وزيرًا سبب أول خلاف بينهما

- بالفيديو والصور..أول لقطات من أمام منزل “الأستاذ” بالدقى وسط تشديدات أمنية

- حفيدة هيكل: فقدنا كاتبا لن يتكرر فى التاريخ وكان يتابع حال البلد رغم مرضه

- عبد الحكيم عبد الناصر: هيكل مدرسة فى علم الصحافة والتاريخ والسياسة

- بالصور.. محمود سعد ومصطفى حجازى يصلان منزل هيكل لتقديم واجب العزاء

- انتشار لقوات الأمن بمحيط مسجد الحسين قبل وصول جثمان "هيكل"‎

- مكرم محمد أحمد: هيكل أدخل عنصر الشباب للأهرام وقفز بها للعالمية

- أحمد بهاء الدين عن هيكل: فك لغز عبد الناصر.. وراجع السادات فى قرارات كثيرة

- النائب أحمد بدوى: وفد برلمانى للمشاركة فى عزاء محمد حسنين هيكل