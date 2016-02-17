مدرب الزمالك – زيكو يدخل دائرة الترشيحات

دخل البرازيلي زيكو دائرة المرشحين لتولي منصب المدير الفني للزمالك، الذي يبحث عن مدرب أجنبي لخلافة أحمد حسام "ميدو".

وقال مصدر من داخل إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "زيكو داخل دائرة المرشحين لقيادة الزمالك، بعد عرضه علينا في الفترة الأخيرة".

وعلم FilGoal.com أن أحد الوكلاء تواصل مع زيكو الذي يعد واحدا من أساطير منتخب البرازيل على مدار تاريخه لاستطلاع رأيه في قيادة الزمالك والتعرف على مطالبه المادية.

ونقل الوكيل لإدارة الزمالك مطالب زيكو، في انتظار رد النهائي من إدارة القلعة البيضاء.

ويسافر وفد من الزمالك إلى دبي من أجل مفاوضة المدرب الإنجليزي هاري ريدناب. ( اقرأ التفاصيل )

يذكر أن الأهلي استطلع في وقت سابق رأي المدرب البرازيلي في قيادة الفريق الأحمر خلفا لجوزيه بيسيرو.

زيكو المدرب

البداية الحقيقية لزيكو المدرب كانت مع منتخب اليابان في 2002 خلفا لفيليب تروسييه.

وتوج زيكو مع منتخب اليابان بكأس الأمم الآسيوية 2004، ونجح في التأهل لمونديال 2006.

ولكن المدرب البرازيلي رحل بعد المشاركة في المونديال، حيث ودعت اليابان البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من البرازيل وآستراليا والتعادل مع كرواتيا.

وانتقل بعدها زيكو إلى تركيا، حيث فاز بالدوري مع فينرباهتشة موسم 2006-2007.

ومر بعدها زيكو بأكثر من تجربة بالعمل مع بونيودكور الأوزبكي وسسكا موسكو الروسي وأوليمبياكوس اليوناني.

كما خاض زيكو أول تجاربه العربية مع منتخب العراق في 2011، ولكنه تقدم باستقالته بعد عام واحد فقط، ثم اتجه لتدريب الغرافة القطري.

وانتقل بعدها زيكو للعمل مع فريق جوا الهندي الذي أنهى معه الدوري الموسم الماضي وصيفا.