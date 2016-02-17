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بتروجيت يهزم سموحة في لقاء ' نجوم 2016 '

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بتروجيت يهزم سموحة في لقاء ' نجوم 2016 ' بتروجيت يهزم سموحة في لقاء ' نجوم 2016 '

واصل بتروجيت صحوته مع مدربه طلعت يوسف وتغلب على ضيفه السكندري سموحة 3-1 في الجولة الـ19 للدوري المصري.

وصعد بتروجيت فوق سموحة بجدول الدوري للمركز السادس بـ30 نقطة، فيما تقهقر سموحة للمركز الثامن بـ28 نقطة.

وواصل بتروجيت صحوته في 2016 حيث لم يخسر في 8 لقاءات خلال العام الحالي.

وفي المقابل، تعد تلك أول هزيمة لسموحة في 2016 في لقاءه الثامن في العام الحالي.

وافتتح محمد رجب التسجيل لفريق المدرب طلعت يوسف في الدقيقة 6، ولكن عادل إبراهيم صلاح الكفة لفريق المدرب ميمي عبد الرازق بالتعادل في الدقيقة 25.

وبذلك الهدف، أنهى لاعب الوسط الدولي رقما رائعا لمحمد الشناوي حارس بتروجيت، الذي حافظ على نظافة شباكه لسبع مباريات متتالية في الدوري.

ولم تهتز شباك بتروجيت منذ تسجيل معروف يوسف لهدف تعادل الزمالك في مباراة الفريقين في الجولة الـ11 من الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 52، منح شيملس بيكلي التقدم لبتروجيت قبل أن يعزز أحمد جعفر فوز بتروجيت في الدقيقة 69.

ويعد هذا هدف جعفر الثامن في الدوري هذا الموسم، حيث يبتعد عن هداف الدوري ستانلي مهاجم دجلة بهدف واحد.

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