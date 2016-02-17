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كرة طائرة - جماهير تقتحم مباراة الأهلي والزمالك.. والأبيض ينسحب

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كرة طائرة - جماهير تقتحم مباراة الأهلي والزمالك.. والأبيض ينسحب كرة طائرة - جماهير تقتحم مباراة الأهلي والزمالك.. والأبيض ينسحب

اقتحم حوالي 50 من جمهور الأهلي صالة النادي الصغرى بمقر الجزيرة بعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك بدوري 17 عام للكرة الطائرة.

ودخلت الجماهير بعد 5 دقائق بعد انطلاق المباراة.

ورفض لاعبو الزمالك استكمال المباراة في ظل وجود الجمهور، وخرجوا خارج الصالة.

وقرر بعدها الزمالك الانسحاب، حيث قال أحمد عبد الدايم رئيس جهاز الكرة الطائرة بالزمالك إنه لديه تعليمات من رئيس ناديه مرتضى منصور بالانسحاب في حال وجود أي فرد من الأولتراس.

وعلى الفور استقل فريق الزمالك حافلتهم وغادروا النادي مباشرة بشكل نهائي.

ودخل الجمهور إلى أرض الملعب، في ظل تواجد عدد من لواءات الشرطة وتعزيزات أمنية.

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