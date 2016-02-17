وزير التجارة التونسى يصل القاهرة للمشاركة فى اللجنة الوزارية الثنائية

وصل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الأربعاء وزير التجارة والصناعة التونسى محسن حسن، قادما من تونس على متن الطائرة التونسية فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها فى اللجنة التجارية والصناعية الوزارية الثنائية فى الفترة من 17-18 فبراير الجارى، والتى تتزامن مع مشاركته فى الدورة الـ 97 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية.

وبلغت الصادرات المصرية لتونس 160 مليون دولار، وهو ما يجعل الميزان التجارى فى صالح مصر، بما يقرب من 86 مليون دولار وأن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 234 مليون دولار عام 2015 منخفضا بنسبة تصل لنحو 26٪ عن عام 2014.