الحكومة توافق على اعتبار مشروعات إنشاء الصوامع والإسكان من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على أن يدخل ضمن المشروعات القومية كل من المشروعات الآتية: مشروع إنشاء 25 صومة للغلال بتمويل من المنحة الإماراتية بمتوسط سعة 60 ألف طن للصومعة، تنفذها وزارتا التموين والزراعة فى عدد كبير من المحافظات.

وتضم المشروعات 68 مشروعاً للإسكان بتمويل من المنحة الإماراتية، تنفذها كل من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، فى عدد من المحافظات وتضم المشروعات مشروع إسكان حى الكوثر بمحافظة سوهاج، ومشروعات الإسكان المتوسط بمدن 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، و3 قرى ريفية بالفرافرة، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الإسكان بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

كما يدخل ضمن المشروعات القومية المتنوعة لصالح الدولة، مشروع إنشاء 105 مخازن لشون الغلال وتنفذها وزارة التموين فى 79 موقعاً بمحافظات الجمهورية توفر حماية لمحاصيل الغلال من تقلبات الطقس والقوارض.

كما تضمنت مشروع إنشاء مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومشروع إقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر والتى سيكون لها دور كبير فى إحداث نقلة علمية وتكنولوجية فى مصر خلال المستقبل القريب، بما توفره من بيئة حاضنة للعلوم والعقول المفكرة القادرة على الإبداع.