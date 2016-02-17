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مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبى

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مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبى مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبى
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين والكويت، وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، والخاصة بتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16/12/2014.

وأوضح فى إطار حرص الدولة على بحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار فى جلستها الثامنة، المنعقدة بتاريخ 31/1/2016. وقد تضمنت الموضوعات المطروحة بين بعض الجهات والهيئات وعدد من المستثمرين.

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مصر 365

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