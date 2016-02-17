CNN عن وفاة هيكل: رحيل آخر فراعنة الصحافة المصرية

وصفت سى إن إن الأمريكية على نسختها العربية وفاة الأستاذ حسنين هيكل برحيل "آخر فراعنة الصحافة المصرية"، فى تقريرها حول خبر وفاته.

ونقلت تصريحات لكتاب صحفيين حول حياته الصحفية، وقالت إن هيكل كتب فى عام 2003 مقالا مطولا بعنوان "استئذان فى الانصراف"، ليعلن فيه اعتزاله العمل فى الصحافة بعد بلوغه سن الثمانين، قبل أن يعود للعمل مجددا ببرامج تلفزيونية وكتابات فى عدة صحف.

وقالت سى إن إن الأمريكية، عرُف هيكل بإثارته الجدل فى شتى أنحاء الشرق الأوسط، وبتصريحات تفاوتت بين انتقاد العملية العسكرية السعودية فى اليمن، واتهام دول الخليج بالضعف وعدم القدرة على التأثير على الاتفاق النووى الإيرانى، ودعوته الدول العربية لإقامة علاقات مع إيران، وتأكيده أن تنظيم "داعش" لا مستقبل له.