جامعة القاهرة تؤجل حفل الكينج لـ26 فبراير بعد الاجتماع مع مدير الأمن

قررت جامعة القاهرة، تأجيل حفل الفنان الكبير محمد منير إلى الجمعة 26 فبراير الجارى، بعد أن كان مقررا لها الخميس 25 فبراير، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار مع مدير أمن الجيزة مساء أمس.

وقال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة، إنه فضل يوم الجمعة لصعوبة إخلاء طلاب الجامعة يوم الخميس، مؤكدا أن قوات الشرطة ستتولى تأمين الجامعة من الخارج والأمن الإدارى من الداخل وأكد عباس، أن تذاكر الحفلة ستوزع مجانا على طلاب الجامعة من خلال إدارات رعاية الشباب بها.

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