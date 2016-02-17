بتروجيت يوقف انتصارات سموحة بثلاثية

اقترب فريق بتروجيت الوصول إلى المربع الذهبي تحت قيادة طلعت يوسف بعد تحقيق فوز كبير بثلاثية مقابل هدف على سموحة فى الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد رجب مهاجم بتروجيت أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة كما سجل إبراهيم صلاح لاعب سموحة، المعار من الزمالك، أولى أهدافه مع الفريق؛ حيث أدرك التعادل لسموحة في الدقيقة 25 من اللقاء.

وشهد الشوط الأول من اللقاء حصول محمد رجب على إنذار في الدقيقة 19 من عمر الشوط، وحصل زميله بالفريق شيمليس بيكيلي على إنذار في الدقيقة 21.

وأضاف شميلس بيكلي، مهاجم فريق بتروجت، الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة52 من زمن المباراة وعزز أحمد جعفر، مهاجم بتروجت، تقدم فريقه بالهدف الثالث فى مرمي سموحة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجت للنقطة 30 يحتل بها المركز السادس، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز الثامن.