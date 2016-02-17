وزير التموين: تطوير 371 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية

أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي، أن مشروع تطوير 105 شونة ترابية يأتى ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إنشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم خاص بهم، لافتا إلى أنه يتم حاليًا تدريب كوادر العاملين علي نظم التشغيل الحديثة.

وأوضح حنفي، خلال تصريحات اليوم عقب مشاركته في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المشروع يغطى 93 موقعًا على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل إلى 750.000 طن متري، لافتا إلى أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أوأقل، وبما يعمل على توفير مليار جنيه سنويا.

وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير، إلى أنه تم تطوير 371 مجمعًا على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.

وأكد أنه تم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لبحث إمكانية نشرالسلاسل التجارية علي مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الأسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالى 420 ألف فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم حصر الاراضي والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذ تابع للشركة القابضة تحت التطوي.