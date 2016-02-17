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إبراهيموفيتش عن نهاية عقده: شيء كبير سيحدث والإثارة ستزيد

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إبراهيموفيتش عن نهاية عقده: شيء كبير سيحدث والإثارة ستزيد إبراهيموفيتش عن نهاية عقده: شيء كبير سيحدث والإثارة ستزيد

ترك زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الباب مفتوحا أمام التكهنات حول رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع فريقه بنهاية الموسم الحالي وربطته عدد من التقارير بالعودة إلى إيطاليا إما إلى روما أو إيه سي ميلان فريقه السابق.

وصرح إبرهيموفيتش عقب مباراة فريقه مع تشيلسي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حول مستقبله مع النادي الفرنسي "شيء كبير سيحدث، يوم بعد يوم الإثارة ستزيد".

ولم يرتبط إبرا بالعودة إلى إيطاليا فقط بل أيضا بالرحيل إما إلى الصين أو الدوري الأمريكي وعدد من الأندية الأوروبية منها العودة إلى فريقه السابق مالمو وحتى أن بعض التقارير أشارت إلى أنه سيجدد تعاقده مع بي اس جي لكن لم يتأكد أي منها حتى الآن.

وعن عودته للدوري الإيطالي مجددا أجاب إبراهيموفيتش لـ "ميدياست" قائلا: "لازالت هناك 3 شهور متبقية حتى نهاية الموسم وسوف نرى ما سيحدث".

وكان إبراهيموفيتش لاعبا لميلان في 2011-2012 قبل أن ينتقل إلى بي إس جي وفاز مع النادي الإيطالي بلقب الدوري ولقب كأس السوبر.

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