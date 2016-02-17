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تريزيجيه: جيرو وبنزيما يمكنهما أن يكررا إنجاز فرنسا في 2000

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تريزيجيه: جيرو وبنزيما يمكنهما أن يكررا إنجاز فرنسا في 2000 تريزيجيه: جيرو وبنزيما يمكنهما أن يكررا إنجاز فرنسا في 2000

أوضح ديفيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا ويوفنتوس السابق أن فرنسا يمكنها التعلم من الطريقة التي فاز بها ببطولة يورو 2000 والسماح لأوليفييه جيرو أن يقود المنتخب للفوز بالبطولة هذا العام.

وكان المنتخب الفرنسي قد توج بطلا لبطولة يورو 2000 والتي أقيمت في بلجيكا وهولندا وسجل تريزيجيه الهدف الذهبي ضد إيطاليا في ذلك الوقت بالنهائي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وصرح تريزيجيه لـ"فرانس فوتبول" قائلا: "كنت موضع الجدل والنقاش أثناء يورو 2000 مثلما يحدث لجيرو حاليا".

وتابع "لم يتغير شيء بالنسبة منذ ذلك الحين منذ تواجدي أنا وتيري هنري إلى بنزيما وجيرو".

واستطرد اللاعب الفائز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس مرتين متتاليتين " أوليفيه مهاجم كلاسيكي وكريم أيضا لكن في سياق مختلف وبنظام مختلف، إنهما الحلول التي لديك لتستعين بهم".

وأضاف اللاعب الفائز بكأس العالم عام 1998 "في يورو 2000 كنا على قدر المسئولية لكن في النهائي تعادلنا بعد تشتيت للكرة من الحارس فابيان بارتيز عليك أن تتعلم كيف تخرج عن النظام".

الجدير بالذكر أن فرنسا تستضيف بطولة يورو 2016 على ملاعبها وقد فاز الديوك بالبطولة مرتين عام 1984 وعام 2000.

وكان نويل لو جريت رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أوقف كريم بنزيما إلى أجل غير مسمى عن المشاركة مع المنتخب الأول بسبب تطروه في قضية الابتزاز التي تخص ماتيو فالبوينا.

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