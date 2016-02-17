الأحد ..احتفالية علمية لكتاب "مدرسة الإسكندرية المتأخرة" بمكتبة الإسكندرية

يقيم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يوم الأحد الموافق 21 فبراير بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية احتفاليةً علميةً بمناسبة صدور كتاب "مدرسة الإسكندرية المتأخرة وأثرها فى التراث الفلسفى الإسلامى للدكتور حسين سليمان.

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور مصطفى النشار والدكتورة هدى الخولى أستاذى الفلسفة بكلية آداب القاهرة؛ محللين ومعقبين على ما جاء فى الكتاب من أفكار وما أثاره من تساؤلات.

وقد أشار الدكتور مدحت عيسى؛ مدير مركز المخطوطات، أن هذا الكتاب يؤكد انفتاح المسلمين على الآخر الذى وجدوه فى المدن التى وصلوا إليها، فتأثروا باليونان والفرس والهند وغيرها من الحضارات، مع اعتزازهم بدينهم وثقافتهم ولغتهم العربية.

ويعد هذا الكتاب أحد تجليات تواصل المسلمين- فى عصرهم الذهبى- مع العلوم السابقة عليهم، خاصةً اليونانية منها، ويناقش الكتابُ عبر ثلاثة فصول فترةً مجهولةً مهملةً فى التآليف العربية، خاصةً الحالة العلمية والثقافية والدينية فى الإسكندرية فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وهى الفترة التى سبقت ظهور الإسلام.

وأكد عيسى أن الكتاب الذى هو الأول فى سلسلةٍ من المؤلفات التى تدرس مدرسة الإسكندرية المتأخرة- يتناول الفكرَ والفلسفة التى أنتجها أمونيوس بن هرمياس أستاذ الفلسفة فى الإسكندرية فى بداية القرن السادس الميلادى، وكيف انتقل فكر هذا الرجل ومدرسته العلمية إلى العالم الإسلامى، خاصةً لدى الفيلسوف المسلم الفارابى (توفى 339هـ).