توثيق حياة وأعمال الدكتور بطرس غالى بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة كانت قد بدأت بالاتفاق مع الدكتور بطرس غالى قبل وفاته على توثيق حياته وأعماله الفكرية والعلمية والسياسية من خلال مشروع "ذاكرة مصر ".

وأشار إلى أن هذه المبادرة تنطلق من سعى المكتبة لتوثيق حياة وأعمال أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين والذى ترك خلفه تاريخًا طويلًا من الإنجازات، فقد عمل الراحل أستاذًا للقانون الدولى والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة فى الفترة (1949- 1977)، ثم عمل مديرًا لمركز الأبحاث فى أكاديمية لاهاى للقانون الدولى (1963-1964)، وشغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية فى عهدى السادات ومبارك.

وأضاف سراج الدين أن بطرس غالى، الدبلوماسى المصرى المميز، تولى منصب أمين عام الأمم المتحدة (1992 – 1996) ليصبح أول عربى يتولى هذا المنصب، ولم تمتد رئاسته لفترة ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو بعد انتقادها له. ترأس «غالى» منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عودته من الأمم المتحدة. ثم كان أخر مناصبه رئاسته للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان فى مصر، والذى استقال منه عام 2011.

وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مشروع "ذاكرة مصر"، إن المشروع قد وثق لتاريخ العائلة البطرسية التى أنجبت العديد من الشخصيات التى شاركت فى صنع أحداث فاصلة فى تاريخ مصر منذ الثورة العرابية مرورًا بتوقيع اتفاقية السودان وثورة 1919 واتفاقية 1936 وصولا إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ومباحثات كامب ديفيد، ووصول واحد من أبنائها إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة كأول مصرى وعربى يصل إلى تلك المكانة المرموقة.

وألمح عزب إلى أن العائلة قدمت العديد من الشخصيات بداية من الجد الأكبر غالى بك نيروز، وعميد العائلة بطرس باشا غالى أول رئيس وزراء من أصول مصرية وأول رئيس وزراء قبطى فى تاريخ مصر، ومريت بك نجيب غالى؛ مهندس العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية خلال فترتى الستينات والسبعينات من القرن العشرين، والدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

>يذكر أن الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، قد توفى أمس عن عمر يناهز 94 عامًا، فى أحد مستشفيات المهندسين بالجيزة.

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