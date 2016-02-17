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بالصور.. إقبال أهالى دمنهور على منافذ المجمعات الاستهلاكية المتنقلة

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بالصور.. إقبال أهالى دمنهور على منافذ المجمعات الاستهلاكية المتنقلة بالصور.. إقبال أهالى دمنهور على منافذ المجمعات الاستهلاكية المتنقلة
وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك المجمدة بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية المتمركزة بميدان جلال قريطم بدمنهور يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يأتى ذلك نتيجة للإقبال المتزايد من المواطنين على تلك السيارات وتلبية احتياجاتهم من تلك السلع الاقتصادية .

كما شدد محافظ البحيرة على قيام والصحة ومباحث التموين بمراقبة جودة وأسعار السلع المعروضة والتأكد من وصولها لمستحقيها.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارات اليوم تحمل اللحوم البلدية الطازجة بسعر 50 جنيها للكيلو والكبدة البتلو المجمدة بسعر 26 جنيها والفراخ المجمدة زنة 1100 جرام بسعر 22 جنيها، بالإضافة إلى العديد من أصناف الأسماك المجمدة.

منافذ بيع المواد الغذائية (1)

منافذ بيع المواد الغذائية (2)

منافذ بيع المواد الغذائية (3)

منافذ بيع المواد الغذائية (4)
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مصر 365

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