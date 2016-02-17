ضبط 15 طن مربى منتهية الصلاحية داخل مصنع شهير فى العاشر من رمضان

تمكنت الرقابة التموينة بالشرقية، بإشراف حمدى الشربينى مدير المديرية، من ضبط 15 طن مستلزمات إنتاج المربى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع شهير لإنتاج المربى بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة.

وشنت مباحث التموين حملة على مصنع شركة "ج، فودز"، ورصدت مواد خام مجهولة المصدر ومدون عليها بخط اليد وصادر منها رائحة الحامض، وتحفظت المأمورية على 10 أطنان من لب التفاح مدون عليها بيانات بخط اليد ومعباء فى شكائر بلاستك وصادر منها رائحة الحامض، و5 أطنان من لب التين معبأة فى براميل من البلاستك مدون عليها بيانات بخط اليد وصادر منها رائحة الحامض.

كما تم التحفظ على عدد 98 كرتونة من المنتج النهائى من مربى الفراولة للتأكد من صلاحيتها نظرا لسوء المواد الخام المضبوطات، كما تم توجيه الاتهام بالمحضر لسوء النظافة للمصنع، وتحرر المحضر رقم 1752 ج أول العاشر ضدد المدير المسؤل عن المصنع "ن. م. ا"، وأخطرت نيابة العاشر من رمضان لتولى التحقيق.