بدء محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر.. والدفاع يطالب باستخراج تراخيص "بلادى"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، نظر محاكمة 8 متهمين من مؤسسة بلادى، المتورطين بالاتجار بالبشر.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتغيب المتهمة الأخيرة المخلى سبيلها زينب رمضان.

وطلب الدفاع استخراج المحرر رقم 3478 لسنة 2014 أوراق تراخيص الجمعية، وضم ملف أوراق الجمعية ونشاطها وعدد أعضائها، وضم محضر أحوال قسم شرطة البساتين الخاص بخطف أحد الشهود وإجبارها على تغيير شهادتها.

وطلبت هيئة الدفاع استخراج بيان من البنك الأفريقى الدولى من الحساب 5162913931 الخاص بمؤسسة بلادى، والمبالغ التى أودعت له وعليه، واستدعاء المجنى عليه أحمد منير راضى وشقيقه، فى البلاغ المقدم من شقيقه بقسم شرطة البساتين تهديد وخطفه من المتهمين أيضا.

ودفع بانتفاء الحبس الاحتياطى وفقا للمادة 43 من قانون الإجراءات القانونية الخاص بالحبس الاحتياطى، حيث إن المتهمين جميعا محبوسين منذ 21 شهرا، وبعد أن أنهت النيابة تحقيقاتها وظل هناك استحالة أن يؤثر المتهمين على سير القضية، فأصبح حبسهم مجرد عقوبة وحدها لعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطى.

وأعلمت المحكمة التهم الموجهة للمتهمين، وهى أنهم أسسوا مؤسسة لغرض الاتجار بالبشر، وهتكوا وآخرين عرض المجني عليهم، واستغلوا الأطفال جنسيا، وخطفوا أطفال لم يبلغ أعمارهم 15 عاما، وأعدوا وشاركوا فى ارتكاب أعمال غير مشروعة، ونشروا كيان جمعية بلادى دون أى تراخيص.