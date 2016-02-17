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ضبط 959 عبوة ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى الشرقية

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ضبط 959 عبوة ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى الشرقية ضبط 959 عبوة ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى الشرقية
تمكنت مديرية بالشرقية، تحت إشراف حمدى الشربينى مدير المديرية، من ضبط 959 من المستلزمات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية، داخل شركة بالزقازيق وصيدلية بالحسينية.

وشنت حملة من قطاع تموين وسط الشرقية، برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع، وكل من مجدى فرج، مصطفى الشحات، أبوطالب صلاح المفتشان بالقطاع التموينى، وبفحص معروضات شركة "الطبية" بالزقازيق، عثر على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، "41 كانونة و534 كيس وعبوة خيوط وإبر جراحة مختلفة الأنواع والمقاسات"، وتم تحرر المحضر رقم 2253 جنح ثان الزقازيق ضد" ا. م. ا " صاحب الشركة لحيازته وعرضه مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

كما شنت الحملة التموينية على مركز الحسينية برئاسة أسامة الشرقاوى مدير الإدارة، وعبد الكريم عوض الله رئيس الرقابة، وتم ضبط صيدلية "و. ح. ح"، و4 علب مستحضر eptao حقن و384 علبة عينات مجانية من الوزارة (حقن - شراب - كبسولات) جميعها منتهية الصلاحية، تحرر المحضر رقم 3514 ضد "م. ا. ح" صاحب صيدلية، لحيازة أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

المستلزمات الطبية المضبوطة (1)

المستلزمات الطبية المضبوطة (2)
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مصر 365

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