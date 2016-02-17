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بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لـ20 مارس المقبل

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بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لـ20 مارس المقبل بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لـ20 مارس المقبل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية لـ20 مارس لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقبل تأجيل الجلسة، طالب المتهم أحمد حمدى بالخروج من القفص والحديث لهيئة المحكمة، وعقب خروجه طالب رئيس المحكمة بأنه سيترافع عن نفسه وأنه لا يريد أن يترافع عنه أحد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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