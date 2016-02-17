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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عصر اليوم "الأربعاء" بشكل محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن عدة جرافات إسرائيلية توغلت فى الأراضى الزراعية شرق بلدة القرارة شرق خان يونس وقامت بأعمال تمشيط فى المكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى توغلت فى وقت سابق اليوم لمسافة محدودة فى الأراضى الزراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف.
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