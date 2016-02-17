عامر حسين لـ في الجول: أزمة المحلة؟ أمن الغربية رفض استضافة المباراة والأهلي المتضرر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن مديرية أمن الغربية هي من رفضت استضافة مباراة الأهلي وغزل المحلة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة غدا الخميس على استاد المحلة، إلا أن الجهات الأمنية قررت نقله إلى ملعب الإسكندرية. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "لا يوجد أي مبرر لغضب فريق غزل المحلة أو لاعتذارهم عن عدم خوض المباراة".

وأوضح "أمن الغربية هو من رفض استضافة المباراة، ولذلك كان لابد من نقلها".

وتسببت الأزمة الحالية في إدارة المحلة وغضب جماهير الفريق من نتائجه في رفض مديرية أمن الغربية استضافة اللقاء.

وتابع عامر حسين "الأهلي هو المتضرر الأكبر لأنه كان في الطريق للمنصورة، ونقل المباراة أهدر كل استعداداته".