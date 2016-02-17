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صور| وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بمحافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت

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صور| وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بمحافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت صور| وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بمحافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت

نظم اليوم الأربعاء، نحو 3900 عامل مؤقت من العاملين المؤقتين في ديوان عام محافظة أسوان وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بتثبيتهم والحصول على الحد الأدنى للأجور، على درجات مالية دائمة أسوة ببعض المحافظات الأخرى.

 وطالب العاملون المعتصمون، خلال وقفتهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وتخصيص درجات مالية دائمة لهم خاصة، لاسيما وأنهم يتقاضون رواتب هزيلة لا تتجاوز 704 جنيه شهريا فقط وهي لا تكفي أعباء الحياة والغلاء الشديد.

 وأوضح العمال، أنهم قضوا أكثر من 3 سنوات منذ تعاقدهم مع المحافظة بعقد 2/3 على صندوق الخدمة، لافتين أنه لم يتم تثبيتهم أسوة بزملائهم .

من جانبه، التقى اللواء محمد عاطف بركات، السكرتير العام للمحافظة، بالعاملين المؤقتين، وأكد لهم أنه تم إرسال مخاطبات لرئيس الوزراء ووزير المالية لتوفير درجات دائمة للعاملين المؤقتين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

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