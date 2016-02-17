اليوم ..وزير الثقافة يوزع جوائز الفائزين فى ثانى مواسم مهرجان المسرح الجامعى

يقوم الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة بتوزيع جوائز على الفائزين الدورة الثانية لمهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعى ، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ،وذلك فى السابعه مساء اليوم الأربعاء بمركز الابداع.

يقام حفل ختام المهرجان بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى رئيس قطاع الصندوق والفنان خالد جلال “مؤسس المهرجان ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى”.

ومن المقرر أن يعلن الفنان الكبير عزت العلايلى رئيس لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجوائز المهرجان ، والذى إستمر عشرة أيام بقاعة المسرح بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا .

وتم خلال المهرجان تكريبم عشرة شخصيات فنية تخرجت من مسرح الجامعة، وصارت أعلاما ونجوما فى عالم الفن وهم ، الفنان الكبير يحيي الفخرانى، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، اسم الفنان الكبير الراحل خالد صالح، والفنان الكبير صلاح عبد الله و إسم الفنان محمد عوض .

تضم اللجنة فى عضويتها كل من الناقدة الكبيرة عبلة الروينى، الفنان محمد رياض، مهندس الديكور عمرو عبد الله ،ومصممة الأزياء د. مروه عوده.