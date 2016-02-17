الأهلي يرد على نقل مباراة المحلة: ' هزل وضحك وهزار '

عبر المدير التنفيذي للنادي الأهلي شيرين شمس عن غضبه الشديد من نقل مباراة الفريق أمام غزل المحلة إلى استاد الإسكندرية.

وصرح شمس لقناة (نايل سبورت)، قائلاً: "ما حدث ضحك وهزل وهزار .. لقد تم إبلاغنا بنقل المباراة عند تحرك حافلة الفريق من النادي".

وأضاف "غير الفريق مساره من المنصورة إلى الإسكندرية، ونسعى لحجز أحد الفنادق، حتى لا ينتظر اللاعبون والجهاز الفني في الشارع".

وأوضح "هذه الإجراءات المفاجئة تعيق رغبتنا في إقامة الفريق بدور واحد بنفس الفندق لأسباب أمنية وإجرائية".

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.