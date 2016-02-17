اتحاد الكرة: صوت مصر في انتخابات الفيفا سري

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن صوت مصر في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يحسم بعد إلى الآن وهو أمر لن يعلن عنه.

وتضم قائمة المرحشين لرئاسة الفيفا، مرشحان عربيان هما الأمير علي والشيخ سلمان الفرج.

وقال علام في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر اتحاد الكرة: "لدينا مرشحين عربيين في الانتخابات، ولكل منهما احترامه الكبير".

علام أتبع "لم نحسم بعد لمن سيذهب صوتنا، ولن نعلن عن ذلك إلا بعد انتهاء الانتخابات".

وأتم "في الانتخابات الماضية أيضا فعلنا ذلك حين لم نعلن عن تصويتنا إلى الأمير علي سوى بعد انتهائها تماما واكتفينا بوضع الصوت في صندوق الاقتراع".