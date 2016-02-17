المحلة لـ في الجول: من ' الصعب جدا ' أن نلحق بمواجهة الأهلي في الإسكندرية

كشف سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة ومدافع الأهلي السابق عن غضبه الشديد بسبب تغيير ملعب مباراته مع الأهلي منذ دقائق قليلة.

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وقال المدير الفني في تصريح خاص لـFilGoal.com :" لم يصلني أي إخطار رسمي حتى الآن بنقل المباراة، ولا أعلم ما سأفعله.. أنا في موقف صعب، لقد كان على اتحاد الكرة إخطارنا بهذا الأمر قبل القرار بوقت كاف."

وأضاف "من الصعب جدا أن الحق بالسفر إلى الإسكندرية، لم أحجز فندق ولا يوجد أتوبيس لنقل اللاعبين، ولم أتدرب حتى الآن."

وأتم " أحترم النادي الأهلي كثيرا وأقدر الظروف الراهنة .. لكن اتحاد الكرة وضعنا في مأزق حقيقي".