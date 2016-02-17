الرى: إزالة 7 آلاف و853 حالة تعد على نهر النيل منذ 5 يناير

أكد المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة 7 آلاف و853 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ إطلاقها فى 5 يناير 2015، تنفيذا للقانون.

وأضاف صلاح عز فى تصريحات اليوم أنه تم إزالة 38 حالة تعد على النيل بمحافظات "القاهرة – المنوفية –سوهاج " مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لحملات مكبرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، حيث تم وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الحملات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن.

وتنص الوثيقة على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.