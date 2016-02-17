بعثة من الاتحاد البرلمانى الدولى تزور مصر لتقييم احتياجات مجلس النواب

أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف فى بيان له اليوم الأربعاء عن إيفاد بعثة إلى مصر فى الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 4 مارس القادم من أجل تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للبرلمان المصرى والتى سوف تشكل الأساس لبرنامج دعم متكامل من الإتحاد يستجيب لمتطلبات فورية وطويلة الأجل للمؤسسة التشريعية والنواب والموظفين.

وقال الاتحاد البرلمانى فى بيانه أن الخطوة تأتى بعد المحادثات التى جرت أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد فى جنيف بين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وبين أمين عام الاتحاد مارتن شونجونج ، مؤكدا أن المنظمة الدولية سوف تواصل دعمها المتواصل لمجلس النواب فى مصر ليصبح مؤسسة فعالة واكثر قدرة على الوفاء بولايتها الديمقراطية .

وذكر الاتحاد فى بيانه أن المباحثات بين رئيس النواب الدكتور على عبد العال وأمين عام الاتحاد جددت اتفاقا بين المؤسستين يمهد الطريق لاستمرار التعاون على تعزيز البرلمان والديمقراطية فى مصر .

وقال أمين عام الاتحاد أن الاتحاد البرلمانى تعهد بدعم إنشاء معهد لمجلس النواب فى مصر للتدريب والبحوث وبما من شأنه أن يوفر التدريب المستمر لأعضاء البرلمان والموظفين .

وأشاد الاتحاد بتشكيلة البرلمان المصرى حيث إن مايقرب 25 % من أعضاء البرلمان تتراوح أعمارهم بين 25 عاما إلى 45 عاما، إضافة الى تمثيل يصل الى 15 % للنساء وكذلك تمثيل لمختلف الفئات وذوى الاحتياجات الخاصة .