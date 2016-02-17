أخبار عاجلة

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعثة من الاتحاد البرلمانى الدولى تزور مصر لتقييم احتياجات مجلس النواب

Google+ Print
بعثة من الاتحاد البرلمانى الدولى تزور مصر لتقييم احتياجات مجلس النواب بعثة من الاتحاد البرلمانى الدولى تزور مصر لتقييم احتياجات مجلس النواب
أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف فى بيان له اليوم الأربعاء عن إيفاد بعثة إلى فى الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 4 مارس القادم من أجل تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للبرلمان المصرى والتى سوف تشكل الأساس لبرنامج دعم متكامل من الإتحاد يستجيب لمتطلبات فورية وطويلة الأجل للمؤسسة التشريعية والنواب والموظفين.

وقال الاتحاد البرلمانى فى بيانه أن الخطوة تأتى بعد المحادثات التى جرت أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد فى جنيف بين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وبين أمين عام الاتحاد مارتن شونجونج ، مؤكدا أن المنظمة الدولية سوف تواصل دعمها المتواصل لمجلس النواب فى مصر ليصبح مؤسسة فعالة واكثر قدرة على الوفاء بولايتها الديمقراطية .

وذكر الاتحاد فى بيانه أن المباحثات بين رئيس النواب الدكتور على عبد العال وأمين عام الاتحاد جددت اتفاقا بين المؤسستين يمهد الطريق لاستمرار التعاون على تعزيز البرلمان والديمقراطية فى مصر .

وقال أمين عام الاتحاد أن الاتحاد البرلمانى تعهد بدعم إنشاء معهد لمجلس النواب فى مصر للتدريب والبحوث وبما من شأنه أن يوفر التدريب المستمر لأعضاء البرلمان والموظفين .

وأشاد الاتحاد بتشكيلة البرلمان المصرى حيث إن مايقرب 25 % من أعضاء البرلمان تتراوح أعمارهم بين 25 عاما إلى 45 عاما، إضافة الى تمثيل يصل الى 15 % للنساء وكذلك تمثيل لمختلف الفئات وذوى الاحتياجات الخاصة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب