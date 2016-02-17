الحكومة توافق على اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى لرفع كفاءة شبكة الكهرباء

كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها لمواجهة زيادة الأحمال، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين فى كافة المحافظات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بتوربينات غازية بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلا ميسراً بمبلغ 600 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى هذا المشروع، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6/12/2015. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية إلى نحو 1800 ميجاوات.



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