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تأجيل محاكمة المتهمين بـ «أحداث مصر القديمة» لـ 28 فبراير

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ «أحداث مصر القديمة» لـ 28 فبراير تأجيل محاكمة المتهمين بـ «أحداث مصر القديمة» لـ 28 فبراير

17 فبراير 2016 | 3:52 مساءً

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم  برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 6 متهمين، في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة القديمة في أكتوبر من العام قبل الماضي، لجلسة 28 فبراير الجاري، لتغيب شهود الإثبات.
> وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع في القتل، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

2016-02-17

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