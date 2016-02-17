مدرب الزمالك - ماكليش يعود لقائمة الترشيحات من جديد

علم FilGoal.com أن أليكس ماكليش المدرب الإسكتلندي قد دخل مرة أخرى ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ماكليش كان ضمن المرحشين لتدريب الزمالك من قبل، لكن الإدارة اتجهت في النهاية لجلب ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي.

وبعد إقالة باكيتا ومن بعده ميدو، عاد اسم ماكليش للطرح من جديد، لكن النادي الأبيض فشل في التواصل مع وكيل رسمي معتمد عنه ليصرف النظر عن التعاقد معه.

وفي ظل عدم استقرار الزمالك على المدرب الجديد إلى الأن، فقد علم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك وصل أخيرا لوكيل عن ماكليش، ليعود المدرب الاسكتلندي للترشيحات مرة أخرى.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أسوان ظهر غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

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