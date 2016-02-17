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الأهلي يلجأ للإنترنت بسبب تعذر وصول شريط مباراة ريكارتيفو من أنجولا

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الأهلي يلجأ للإنترنت بسبب تعذر وصول شريط مباراة ريكارتيفو من أنجولا الأهلي يلجأ للإنترنت بسبب تعذر وصول شريط مباراة ريكارتيفو من أنجولا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مشكلة خطوط الطيران تسببت في تعذر وصول شريط مباراة ريكارتيفو الأنجولي وراسينج كلوب الغيني، إذ سيلتقي الفريق الأحمر مع الفائز منهما في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد طلب من سفارة في أنجولا، تسجيل مباراة ريكارتيفو مع راسينج كلوب للتعرف على خصمه في الدور المقبل، ولكن الشريط لم يصل إلى الأن بسبب عدم قيام أي رحلة مباشرة من أنجولا إلى مصر حتى الأن، حيث أن الخطوط الإثيوبية هي الوحيدة التي تنظلم تلك الرحلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: إذا تعذر وصول الشريط عبر الطيران، فسنلجأ للإنترنت، حيث سيرفع مسؤولين السفارة المباراة على الإنترنت ونقوم بتحميلها لمشاهدتها".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق الأنجولي 5/1 ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 26 فبراير الحالي في غينيا الاستوائية.

من ناحية أخرى، فقد أكد خالد محمود طبيب الفريق أنه سيعكف خلال الأيام المقبلة على مراجعة البطاقات الصحية لجميع اللاعبين، لمعرفة أنواع التطعيمات المطلوبة للاعبين قبل سفرهم إلى الخارج في مباريات البطولة.

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