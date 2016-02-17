الصحفي الإيطالي كوتوماشيو لـ في الجول: روما فخورة بصلاح.. وأوروبا يجب أن تراه أمام ريال مدريد

يرى الصحفي الإيطالي الشهير ريكاردو كوتوماشيو، الصحفي بشبكة "روما نيوز" أن النجم المصري محمد صلاح أظهر شخصية قوية للغاية وذلك بعد العودة من الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويتوقع مشاركة صلاح ضد الميرنجي بعد التعافي من الإصابة.

وتحدث كوتوماشيو لـFilGoal.com قائلاً: "صلاح أظهر أنه بإمكانه العودة من جديد بعد وقت صعب خلال الإصابة، استعاد مستواه المعهود وروما فخورة به".

وأضاف "الآن هو في منحنى تصاعدي نحو القمة، من ناحية أخرى تواضعه الشديد في التعامل مع الجميع كان مفاجأة سارة بالنسبة لنا".

وعن مباراة ريال مدريد، أردف "يجب أن يكون لاعبو روما في أفضل حالة لهم أمام الريال فالمباراة ستكون صعبة للغاية، صلاح بإمكانه أن يقدم نفسه أمام العالم كله في هذا المباراة وأوروبا يجب أن ترى ما يفعله في الملعب".