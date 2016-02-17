الأهلي: محافظ أسوان يعتذر عن عدم استضافة لقاء المصري

اعتذر محافظ أسوان عن عدم استضافة مباراة الأهلي والمصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز.

وقال شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من محافظ أسوان يعتذر عن عدم استضافة اللقاء بسبب الانشغال بتأمين احتفالات في معبدي إدفو وأبو سمبل.

وأضاف شمس عبر قناة (نايل سبورت): "هذه الاحتفالات تمتد 4 أيام حتى موعد لقاء الأهلي والمصري".

وأشار إلى أن ناديه لم يتلق أي تأكيد رسمي سواء بإقامة هذه المباراة بملعب أسوان أو برج العرب.

يذكر أن هذا اللقاء تم تأجيله أيضًا لمدة 24 ساعة ليقام يوم 23 فبراير

وبهذا، يظل مصير اللقاء مجهولا، حيث أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مسبقا أن الجهات الأمنية في الإسكندرية رفضت إقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب وبالتي تم نقلها إلى أسوان.

وكان لقاء الأهلي وغزل المحلة قد تم نقله منذ قليل إلى استاد الإسكندرية من استاد المحلة.