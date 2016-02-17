محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد عبدالله جمعة الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب عبدالله جمعة حسن الشامسي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة شعم برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد عبدالله الشامسي ..داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد ..مؤكدا لهم ان ابناء الامارات كانوا ومازالوا أوفياء لسير الآباء والاجداد ولقيم العطاء والبذل التي غرسوها في نفوسنا بما قدموه من تضحيات واعمال جليلة تجلت صورها بالعديد من المواقف المشرفة التي أبدوها في ميادين البذل والشرف والعطاء في سبيل رفعة الوطن وعزته والتي ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز شعبنا الوفي وقيادته الحكيمة.

وحيا سموه الشجاعة والإقدام والبطولات التي قدمها الجندي الاماراتي في ساحات العز والشرف والتي تعكس المعدن الأصيل لأبناء الوطن وانتمائه العميق لهذه الارض الطيبة.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الأسر خلف ابنائها وهم يؤدون أدواراً تاريخية ومفصلية أمام التحديات في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ المنطقة.

من جانبهم أعرب أسرة وذوو الشهيد عن اعتزازهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة مقدرين وقوف القيادة مع ابنائها في كل الظروف معاهدين الله عز وجل ان يبقوا سندا وذخرا لتراب الامارات.

وقدم احد الأطفال قصيدة عبرت عن حب ابناء الامارات للوطن وقيادته وصورت مدى التلاحم والتضامن الذي يجمع شعب الامارات وتكاتفهم في أوقات الشدائد والمحن.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.