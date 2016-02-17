«زيزو» يختار 20 لاعب لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المحله

أعلن عبد العزيز عبد الشافي القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المرشحة للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء ب إستعداداً لمواجهة المحلة غداً في الخامسة مساءاً ضمن مباريات الإسبوع الـ 19 للدوري .

وأشار الموقع الرسمى للاهلى ان القائمة تضم 20 لاعباً هم (شريف اكرامي – مسعد عوض – احمد ربيع الشيخ – صبري رحيل - حسين السيد – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – أحمد الشيخ – حسام غالي – عبد الله السعيد –ورمضان صبحى – ومؤمن زكريا – جون انطوي – عمرو جمال ماليك ايفونا – عمرو السولية – صالح جمعة ).