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«زيزو» يختار 20 لاعب لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المحله

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«زيزو» يختار 20 لاعب لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المحله «زيزو» يختار 20 لاعب لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المحله

أرشيفية

أعلن عبد العزيز عبد الشافي القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي  قائمة الفريق المرشحة للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء ب إستعداداً لمواجهة المحلة غداً في الخامسة مساءاً ضمن مباريات الإسبوع الـ 19 للدوري .

وأشار الموقع الرسمى للاهلى ان القائمة تضم 20 لاعباً هم (شريف اكرامي – مسعد عوض – احمد ربيع الشيخ – صبري رحيل - حسين السيد – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – أحمد الشيخ – حسام غالي – عبد الله السعيد –ورمضان صبحى – ومؤمن زكريا – جون انطوي – عمرو جمال ماليك ايفونا – عمرو السولية – صالح جمعة ).

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