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رسميا – لافيتزي ينضم إلى جيرفينيو في الصين

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رسميا – لافيتزي ينضم إلى جيرفينيو في الصين رسميا – لافيتزي ينضم إلى جيرفينيو في الصين

انتقل إزيكيل لافيتزي مهاجم باريس سان جيرمان إلى فريق هيبي فورتشن الصيني حسب ما أكده الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "ويبو".

وجاء في بيان النادي "تواجد لافيتزي معنا سوف يحسن من الشكل الهجومي للفريق ونتطلع لمستواه الخارق إنه لا يمكن إيقافه".

وكان عقد لافيتزي مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الحالي لكن النادي الفرنسي نجح في بيع اللاعب بدلا من أن يرحل مجانا.

وتقدر صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني بـ4 ملايين يورو في حين أن اللاعب سيصل راتبه السنوي إلى 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كإضافات.

الجدير بالذكر أن إزيكيل قد انضم إلى عدد من اللاعبين المحترفين الذين انضموا للدوري الصيني مثل أليكس تيشيرا وراميريس سانتوس وسيزامل في هيبي كلا من التركي إيرسان جولوم والكاميروني ستيفان إمبيا والفرنسي جايل كاكوتا والإيفواري كواسي جيرفينيو.

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