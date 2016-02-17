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ليفاندوفسكي: أعرف أن هناك عروضا قادمة لكنني سأجدد لبايرن ميونيخ

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ليفاندوفسكي: أعرف أن هناك عروضا قادمة لكنني سأجدد لبايرن ميونيخ ليفاندوفسكي: أعرف أن هناك عروضا قادمة لكنني سأجدد لبايرن ميونيخ

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أنه يرغب في تمديد فترة تواجده مع العملاق البافاري على الرغم من علمه ان هناك اهتماما بضمه من أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد.

وكان صاحب الـ27 عاما قد وقع على عقد يمتد لـ5 أعوام حينما انضم إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال مجاني قادما من بروسيا دورتموند عام 2014.

وصرح ليفاندوفسكي لصحيفة "بيلد" الألمانية "أنا أعلم أن هناك اهتماما من أندية أخرى بضمي لكنني قد أوقع على عقد جديد هنا وأمدد فترة تواجدي".

وتابع "بايرن فريق ممتاز وهناك تعاون جيد لأن النادي معروف باهتمامه بتقديم الأداء الجيد".

الجدير بالذكر أن كلا من توماس مولر وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز وتشابي ألونسو قد جددوا عقودهم مع بايرن ميونيخ في ديسمبر الماضي ومن المتوقع أن يصبح ليفا هو ثالث أكثر اللاعبين حصولا على أجر في تاريخ الدوري الألماني إذا ما تم تجديد عقده.

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