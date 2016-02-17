أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال يستبعد روني من قائمة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند

Google+ Print
فان جال يستبعد روني من قائمة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند فان جال يستبعد روني من قائمة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند

استبعد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد واين روني قائد الفريق من قائمته التي ستواجه ميتلاند ضمن منافسات دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد أيضا ماتيو دارميان الذي أصيب في مباراة سندرلاند ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

وأعلن الشياطين الحمر تشكيلة الـ18 لاعبا التي ستسافر إلى الدنمارك لمواجهة ميتلاند بذهاب دور الـ32 من البطولة واحتوت على عدد من الشباب مثل ريجان بولي وجو رايلي وجيمس وير ودونالد لاف.

وجاءت القائمة كالتالي: ديفيد دي خيا – سيرخيو روميرو – دونالد لاف – باتريك ماكنير – كريس سمولينج – دالي بليند – ريجان بولي – جو رايلي – مايكل كاريك – أندير هيريرا – مورجان شنايدرلين – جيسي لينجارد – أندرياس بيريرا – جيمس وير – خوان ماتا – ممفيس ديباي – أنتوني مارسيال – ويل كين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع