فان جال يستبعد روني من قائمة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند

استبعد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد واين روني قائد الفريق من قائمته التي ستواجه ميتلاند ضمن منافسات دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد أيضا ماتيو دارميان الذي أصيب في مباراة سندرلاند ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

وأعلن الشياطين الحمر تشكيلة الـ18 لاعبا التي ستسافر إلى الدنمارك لمواجهة ميتلاند بذهاب دور الـ32 من البطولة واحتوت على عدد من الشباب مثل ريجان بولي وجو رايلي وجيمس وير ودونالد لاف.

وجاءت القائمة كالتالي: ديفيد دي خيا – سيرخيو روميرو – دونالد لاف – باتريك ماكنير – كريس سمولينج – دالي بليند – ريجان بولي – جو رايلي – مايكل كاريك – أندير هيريرا – مورجان شنايدرلين – جيسي لينجارد – أندرياس بيريرا – جيمس وير – خوان ماتا – ممفيس ديباي – أنتوني مارسيال – ويل كين.