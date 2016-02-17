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الإعلام الإيرانى ينعى هيكل وينشر صورا نادرة له مع الخمينى

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بعد دقائق على إعلان وفاة الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل اليوم الثلاثاء، بدأ الإعلام الإيرانى وصفحات السوشيال ميديا فى طهران فى الحديث عن الكاتب المصرى، حيث نعاه نشطاء إيرانيين وكتاب وصحفيين ممن تتبعوا أخباره بعد انتشار شائعة وفاته الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ونشر عددا من الصحفيين الإيرانيين على صفحتهم على تويتر خبر وفاة الأستاذ حيث كانت لديه شهرة واسعة بين الكتاب والمثقفين فى إيران لأفكاره المتقاربة مع سياسيو طهران.

وقالت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثورى أن العالم العربى فقد عالما وسياسيا كبيرا، وقالت أن هيكل كان أكبر من كونه صحفيا أو كاتبا فقد كان سياسى وخبير فى القضايا الاستراتيجية فى السياسات العربية والدولية، ووصل لمناصب سياسية متعددة فى المراحل المصيرية فى تاريخ .

بينما قالت وكالة مهر أنه يعد أهم الصحفيين والكتاب فى التاريخ المصرى المعاصر، ونشرت بعض المواقع الالكترونية الإيرانية صورا لهيكل مع مؤسس الجمهورية الاسلامية الخمينى خلال حواره الصحفى المشهور الذى أجراه فى 23 ديسمبر 1978م، بضاحية "نوفل لو شاتو" بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء منفى الخمينى.

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مصر 365

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