أخبار عاجلة

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جثمان هيكل يغادر منزله متجها لـ"الحسين"

Google+ Print
بالصور.. جثمان هيكل يغادر منزله متجها لـ"الحسين" بالصور.. جثمان هيكل يغادر منزله متجها لـ"الحسين"

كتب : مصطفى عبد التواب و هشام عبد الجليل - تصوير حسن محمد


>
>

تعليقات (2)

1

وداعا هيكل

بواسطة: لواء/ محمد جنيدى الاسكندرية

بتاريخ: الأربعاء، 17 فبراير 2016 02:19 م

شعرت بخواء ثقافى برحيل العظيم استاذ الصحافة المحترمه واقول له وبصراحة لن نعوضكلانك كنت عظيما وجريئا ومصريا بصدق رحمك الله

2

البقاء لله وحده , رحمك الله رحمة واسعه وغفر لك واسكنك الله فسيح جناته في الفردوس الأعلي

بواسطة: صلاح إبراهيم زكي

بتاريخ: الأربعاء، 17 فبراير 2016 02:53 م

اللهم اعغفر له وارحمة وثبته واسكنه فسيح جناته رحمك الله ياقائد كتاب هذا العصر

لا يوجد المزيد من البيانات.

'); } }); } catch (e) { } } return false; });
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365