بالصور.. جثمان هيكل يغادر منزله متجها لـ"الحسين"

كتب : مصطفى عبد التواب و هشام عبد الجليل - تصوير حسن محمد
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تعليقات (2)
2
البقاء لله وحده , رحمك الله رحمة واسعه وغفر لك واسكنك الله فسيح جناته في الفردوس الأعلي
بواسطة: صلاح إبراهيم زكيبتاريخ: الأربعاء، 17 فبراير 2016 02:53 م
اللهم اعغفر له وارحمة وثبته واسكنه فسيح جناته رحمك الله ياقائد كتاب هذا العصر
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وداعا هيكل
بواسطة: لواء/ محمد جنيدى الاسكندريةبتاريخ: الأربعاء، 17 فبراير 2016 02:19 م
شعرت بخواء ثقافى برحيل العظيم استاذ الصحافة المحترمه واقول له وبصراحة لن نعوضكلانك كنت عظيما وجريئا ومصريا بصدق رحمك الله