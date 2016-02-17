احتجاز 3 أطفال أشقاء بحميات المحلة يشتبه فى إصابتهم بأنفلوانزا الطيور

احتجزت مستشفى حميات المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء 3 أطفال أشقاء وهن "أمل. و. س" 10سنوات وشقيقتيها "شهد" 8 سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات مقيمين بقرية بشبيش مركز المحلة يشتبه فى إصابتهن بأنفلوانزا الطيور، بعد ظهور أعراض المرض عليهن من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وآلام بالمفاصل والتهاب الحلق.

تم عمل التحاليل والفحوصات الطبية للأطفال وأخذ مسحات حلق وعينات دم وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليها، لبيان إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

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