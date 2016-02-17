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خالد صلاح يستضيف علاء عبد المنعم بـ"آخر النهار" فى حوار شامل حول البرلمان

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خالد صلاح يستضيف علاء عبد المنعم بـ"آخر النهار" فى حوار شامل حول البرلمان خالد صلاح يستضيف علاء عبد المنعم بـ"آخر النهار" فى حوار شامل حول البرلمان
يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، فى أول ظهور له عقب اختياره متحدثاً باسم ائتلاف دعم ، لفتح نقاش واسع بشأن ائتلاف الأغلبية، وتحركاته، وأسرار الأزمات بداخله، وخطته خلال الفترة المقبلة.

علاء عبد المنعم يتحدث مع خالد صلاح حول خريطة البرلمان ومستقبله، ومصير قانون الخدمة المدنية، وقرارات الائتلاف بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخطتهم بشأن انتخابات اللجان النوعية، وأمور أخرى كثيرة، فى برنامج آخر النهار، المُذاع على فضائية النهار، فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.


>- تفاصيل أول اجتماع للمكتب السياسى لـ"دعم مصر".. الائتلاف يختار علاء عبد المنعم متحدثاً له ويحدد موقفه من استقالة "صيام".. ويرفض استحداث لجنة النزاهة ويدمج لجنتى الثقافة و الإعلام وفصل الشباب عن الرياضة
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