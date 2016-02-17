جنازة عسكرية لشهيد حادث البدرشين بحضور مدير أمن الجيزة وقيادات الداخلية

أقيمت جنازة عسكرية وشعبية لأمين الشرطة أحمد السيد الغاوى الذى اغتالته يد الاٍرهاب فى كمين الميزان جنوب الجيزة، وذلك بمسقط رأسه بقرية أبو رجوان بالبدرشين.

حضر الجنازة عددا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، وزملاء وأصدقاء الشهيد.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أكد اطلاق مجهولون يستقلون إحدى الدراجات البخارية الأعيرة النارية تجاه قوة التأمين المعينة بنقطة الميزان بطريق أسيوط الزراعى بنطاق محافظة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة أحمد السيد الغاوى من قوة مركز شرطة البدرشين، وإصابة كل من أمين الشرطة أحمد محمد سيد سلام، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأمين الشرطة عثمان حسين توفيق، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة..

تفاصيل استهداف إرهابيين لكمين أمنى بالبدرشين..استشهاد أمين شرطة وإصابة 2 آخرين..النيابة العامة تفتح تحقيقات موسعة حول الحادث..وتكلف الأمن الوطنى بكشف هوية منفذى الهجوم..وتصرح بدفن جثمان الشهيد

http://s.youm7.com/2588646