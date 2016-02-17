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رئيس البرلمان العربى ينعى الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل

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رئيس البرلمان العربى ينعى الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل رئيس البرلمان العربى ينعى الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
أعرب رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية العربية قيادة وحكومة وشعبا فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.

وقال "الجروان"، فى بيان له اليوم "الأربعاء"، إن الفقيد الراحل أثرى الإعلام فى مصر والعالم العربى على مدى أكثر من نصف قرن، وعرف بتحليلاته السياسية القيمة لمختلف الأحداث والقضايا الهامة .

وتوجه "الجروان " بخالص التعازى القلبية لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .
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