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مكياج طبيعي على طريقة نجمات Grammy Awards 2016

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الأربعاء 17-02-2016 17:01

لم تعد السجادة الحمراء تجبر النجمات على اعتماد أساليب تجميلية غريبة، إلى جانب المبالغة في تطبيق المكياج. وهذا ما شهدناه في Grammy Awards2016، حيث اعتمدت النجمات بمعظمهن المكياج الطبيعي.

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سيارا Ciara: مكياج طبيعي مناسب للبشرة السمراء، لا سيما من ناحية تأسيسها بشكل يجعل الوجه يبدو مشرقاً. استخدمت سيارا الظلال الرمادي اللامع على الجفن العلوي، وكبّرت عينيها بواسطة الظلال الأسود على الجفن السفلي. واكتملت طبيعية المكياج بالغلوس اللامع من لون البشرة.
بيلا حديد Bella Hadid: هذا المكياج الطبيعي مناسب للعيون الملونة، إذ اكتفت بتأسيس بشرتها وتطبيق الماسكرا مع أحمر الشفاه البيج.
ليان لاهافوس Lianne Lahavos: تميّز مكياجها الطبيعي بالحواجب العريضة؛ وبما أنها لم تضع الأي لاينر ، اكتفت بالظلال اللامع عند الزاوية الداخلية للعين مع الماسكرا، كما استخدمت أحمر الشفاه الزهري الفاتح.
ايلي غولدينغ Ellie Goulding: مكياج طبيعي مثالي من ناحية تأسيس البشرة ومكياج العيون، الذي يعتمد على الماسكرا وأحمر الشفاه اليود.
كيلاني Kehlani: حافظت على المكياج الطبيعي لكنها أضافت القليل من أحمر الشفاه الأحمر الفاتح.
سيلينا  جوميز Selena Gomez: على الرغم من اعتمادها المكياج الطبيعي في تأسيس البشرة وأحمر الشفاه، استخدمت الظلال البني على العين لتكبيرها.

كريسي تيغن Chrissy Teigen: من أجمل المكياجات الطبيعية التي تمنحك إطلالة رائعة.
زيندايا Zendaya: لم تكن المفاجأة بالمكياج الطبيعي الذي اعتمدته وحسب، بل في تطبيقها إياه على نفسها، من دون أن تستعين بخبراء التجميل.

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