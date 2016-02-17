إصابة 5 مواطنين مغاربة فى انفجار عبوة حارقة بمدينة العيون

> ‏‫أصيب 5 مواطنين بمدينة العيون المغربية - أحدهم جروحه خطيرة - إثر انفجار عبوة حارقة (مولوتوف) ليلة أمس فى أحد شوارع المدينة.

وقالت وكالة المغرب العربى للأنباء، اليوم الأربعاء، إن العبوة (المولوتوف) انفجرت، مساء أمس الثلاثاء بأحد شوارع مدينة العيون، بعدما قام أحد الشباب رفقة أربعة من أصدقائه بركلها.

وذكرت الوكالة أن الشاب الذى قام بركل العبوة أصيب بجروح بالغة فى وجهه وساقيه فيما أصيب أصدقاؤه الأربعة بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي.

وأضاف المصدر أنه بمجرد وقوع الحادث سارع إلى المكان قوات الأمن والسلطة المحلية وكذا عسكريون متخصصون فى المتفجرات للمعاينة، وتم فتح تحقيق فى الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتسود حالة من الاستنفار منذ ليلة أمس بالمدينة جراء الحادث.. وتداولت مواقع محلية بالعيون صورا مريعة للضحية، الذى تشوه وجهه.

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