البرلمان الأوكرانى يفشل فى إقالة حكومة البلاد

>فشل البرلمان الأوكرانى فى إقالة حكومة البلاد، بعد أن دعا رئيس البلاد بيترو بوروشينكو رئيس الحكومة أرسينى ياتسينيوك إلى تقديم استقالته بهدف استعادة الثقة بالسلطة.

ودعا عدد من النواب، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إلى إعادة التصويت فى مسألة سحب الثقة بسبب حدوث عدد من المشاكل التقنية أثناء عملية التصويت أمس /الثلاثاء/.

يذكر أن أعضاء البرلمان انتقدوا خلال جلستهم - أمس الثلاثاء - عمل الحكومة الأوكرانية واعتبروا أداءها غير فعال، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على 226 صوتا أثناء التصويت حول سحب الثقة من الحكومة الأوكرانية.

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